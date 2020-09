Netflix: settembre inizia con cinque nuovi anime

Con l’arrivo di settembre il catalogo Netflix ha subito una nuova rivoluzione. Molti sono i titoli che, con la fine di agosto, sono stati cancellati, ma altrettanti, se non di più, sono quelli pronti a sostituirli. Bisogna dunque prepararsi a una lista tutta nuova di serie tv e film, pronte a fare il loro debutto sui vostri schermi, siano essi tablet, smartphone, pc o smart tv.

Ma il colosso dello streaming non ha in serbo soltanto produzioni live action. Tenendo fede a una promessa dello scorso aprile infatti, Netflix si è impegnata a portare sugli schermi degli appassionati cinque nuovi grandi titoli anime, che promettono di lasciare davvero senza fiato, e ai quali si potrà accedere da oggi!

Erased: Satoru Fujinuma è un mangaka di 29 anni che vive in una grande città. Fin qui, nulla di strano. Ma Satoru nasconde un grande potere: ogni volta che si trova vicino a una tragedia infatti, il giovane viene rispedito qualche minuto nel passato per evitarla. Grazie a questo potere, il “Revival“, Satoru è riuscito a salvare molte vite. Ma tutto cambia quando viene accusato di omicidio: attivando il suo potere, Satoru viene rispedito indietro di ben 18 anni, e si ritrova nel 1988. Capisce allora che la soluzione deve essere legata al misterioso assassinio di una sua giovane compagna di classe, Kayo Hinazuki.

I figli del mare: Ruka si ritrova costretta a passare le sue giornate estive nell’acquario in cui lavora suo padre. Qui fa la conoscenza di Umi e Sora, una misteriosa coppia di fratelli che secondo suo padre sono stati “allevati dai dugonghi” e che sembrano avere a che fare con gli strani fenomeni che coinvolgono gli oceani di tutto il mondo.

The Promised Neverland: la Grace Field House è un grande orfanotrofio dove i bambini sono molto legati e vivono insieme come una famiglia, sotto le cure amorevoli di Mama Isabella. Gli unici obblighi per i bambini sono quelli di sostenere dei test quotidiani e di non andare nella foresta che circonda la casa. Ogni volta che un bambino viene adottato va a vivere con la sua nuova famiglia, e di lui non si sa più nulla. Almeno finché Emma, Norman e Ray non decidono di riportare alla loro amica Conny il pupazzo che ha dimenticato, scoprendo un’agghiacciante verità…

Blue Exorcist: Kyoto Saga: gli allievi dell’Accademia della Vera Croce non possono non avere paura del loro compagno di studi, Rin Okumura, che si rivela essere il figlio di Satana. Ma l’ascendenza del ragazzo non è certo il problema peggiore. Qualcuno ha rubato l’occhio sinistro del Re Impuro, un potente demone, dai sotterranei dell’Accademia. Quando qualcuno tenta di rubare anche l’occhio destro, Rin e tutti gli ExWire vengono inviati a Kyoto per scoprire cosa stia succedendo.

Fate/Grand Order: First Order: in un mondo distopico, nel 2015, è stato istituita una organizzazione di sicurezza che vigili sulla sopravvivenza dell’umanità sul pianeta al collasso, la Chaldea. Quando l’estinzione della specie sembra ormai inevitabile, la Chaldea deciderà di utilizzare un mezzo sperimentale di viaggio nel tempo, la tecnologia Rayshift, per inviare il giovane Ritsuka Fujimaru e la misteriosa Mash Kyrielight nel passato, nel 2004, per tentare di trovare il modo di cambiare il futuro e salvare l’intera umanità!

Siete pronti all’arrivo di tutti questi imperdibili titoli su Netflix? Beh affrettatevi! Sono lì per voi!