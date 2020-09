Il primo The Division è gratis per un periodo limitato

Se siete interessati ad entrare in possesso di un titolo senza alcun costo aggiuntivo, ebbene, questo è il vostro giorno fortunato. Direttamente su Uplay, il launcher proprietario di Ubisoft, l’azienda francese ha dato l’opportunità ai giocatori di scaricare senza alcun costo aggiuntivo il primo The Division, titolo online targato Massive Entertainment.

L’opera videoludica sarà acquistabile gratuitamente su Uplay fino alla giornata dell’8 settembre, quindi vi consigliamo caldamente di riscattare al più presto tale prodotto sul launcher di Ubisoft. Ecco la descrizione generale di The Division:

Oggi viviamo in un mondo molto complesso, che più progredisce e più diventa vulnerabile. Abbiamo creato un enorme castello di carte, dove basta toglierne una sola, per far crollare tutto quanto. Nella giornata del Black Friday, una devastante epidemia colpisce la città di New York e in breve tempo tutti i servizi di base vengono progressivamente a mancare. Nel giro di pochissimi giorni, la carenza di cibo e acqua fa piombare la metropoli nel caos. Per risolvere l’emergenza, viene attivata un’unità segreta chiamata Division. Pur conducendo una vita in apparenza normale, i suoi agenti speciali sono altamente addestrati per salvare la società, operando in maniera completamente autonoma. Quando la società è sull’orlo del collasso, inizia la loro missione.