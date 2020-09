Xbox Game Pass: ecco i giochi di settembre

Microsoft ha annunciato diversi nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console e PC all’inizio di settembre, tra cui Touhou Luna Nights, Tell Me Why Capitoli due e tre, Resident Evil 7: Biohazard, Disgaea 4 Complete + e altri.

Qui sotto l’elenco, con i giorni d’uscita:

1 settembre

Crusader Kings III (PC)

3 settembre

The Jackbox Party Pack 4 (Console)

(Console) Resident Evil 7: biohazard (Console & PC)

(Console & PC) Tell Me Why: Chapter Two (Console & PC)

(Console & PC) Touhou Luna Nights (Console & PC)

(Console & PC) World War Z (PC)

8 settembre

Star Renegades (PC)

10 settembre

Disgaea 4 Complete+ (PC)

(PC) Hotshot Racing (Console)

(Console) Tell Me Why: Chapter Three (Console & PC)

In arrivo

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Console)

■ In caso li ha persi alla gamescom 2020

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

(PC) Drake Hollow

Inoltre, questa è anche la tua ultima possibilità per richiedere Spotify, Smite x Avatar Starter Pass e Naruto to Boruto: Shinobi Striker Perks! Quindi assicurati di riscattarli ora tramite la raccolta di vantaggi sulla tua console Xbox, PC Windows 10 e app mobile Xbox Game Pass.

■ Aggiornamenti/Contenuti scaricabili

Grounded August Content Update

Streets of Rogue Character Bundle

■ Xbox Game Pass Ultimate Perks

War Thunder (dal 2 settembre)

(dal 2 settembre) Phantasy Star Online 2 (dal 2 settembre)

■ Giochi che escono dal catalogo

1 settembre

NBA 2K20 (Console)

7 settembre

Red Dead Redemption 2 (Console)

15 settembre