Classifica italiana: Grand Theft Auto V ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 34 di questo 2020, dal 17 al 23 agosto. Per la quarta settimana consecutiva, l’immortale Grand Theft Auto V è il gioco più venduto qui in Italia. Per ritrovare un altro titolo in prima posizione bisogna tornare al 20-27 luglio, con Ghost of Tsushima, ora terzo. Per la classifica PC, in testa NBA 2k20 (nono in quella generale), con Grand Theft Auto V che in versione PC si piazza in seconda posizione. Qui sotto le top 10 complete.

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

3 GHOST OF TSUSHIMA PS4

4 FIFA 20 PS4

5 PAPER MARIO: THE ORIGAMI KING SWITCH

6 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE PS4

7 MINECRAFT MOJANG PS4

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

9 NBA 2K20 PC

10 THE LAST OF US PART II PS4

CONSOLE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

3 GHOST OF TSUSHIMA PS4

4 FIFA 20 PS4

5 PAPER MARIO: THE ORIGAMI KING SWITCH

6 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE PS4

7 MINECRAFT PS4

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

9 THE LAST OF US PART II PS4

10 GRAN TURISMO SPORT PS4

PC

1 NBA 2K20 2K

2 GRAND THEFT AUTO V

3 BATMAN ARKHAM COLLECTION

4 GREEDFALL

5 FOOTBALL MANAGER 2020

6 DEUS EX: MANKIND DIVIDED

7 MOTOGP 20

8 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

9 WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR – SOULSTORM

10 DEUS EX: HUMAN REVOLUTION