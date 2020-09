Whoopi Goldberg chiede alla Disney un parco a tema Black Panther

Whoopi Goldberg chiede ai parchi a tema Disney di costruire un’esperienza Wakanda a tema Black Panther per onorare Chadwick Boseman. Questa dichiarazione arriva pochi giorni dopo la notizia della tragica morte di Boseman. Come la maggior parte dei fan della Marvel sa, Wakanda è un paese nascosto in Africa che ha armi e tecnologie avanzate nell’universo cinematografico Marvel.

Boseman è recentemente scomparso dopo una battaglia di 4 anni contro il cancro al colon. L’attore è salito alla ribalta per il suo lavoro in biopic come 42 e Get on Up, ma ha ottenuto riconoscimenti mondiali per il suo lavoro come T’Challa in Black Panther e una manciata di altri film nel MCU. Black Panther, che ha incassato ben 1,3 miliardi di dollari, è stato elogiato non solo per aver portato la diversità nell’MCU, ma per aver affrontato i temi della razza e per aver celebrato la cultura nera. In effetti, Black Panther è attualmente tra i primi 20 film di maggior incasso di tutti i tempi, cosa che non è mai stata raggiunta da un film guidato da un cast prevalentemente nero. Dalla sua morte, molti hanno trovato il modo di onorare Boseman, e Whoopi Goldberg ha presentato un’idea alla Disney.

Goldberg si è rivolta ai social media per richiedere alla Disney di creare un’esperienza Wakanda sia a Disney World che a Disneyland. Questo non solo riconoscerebbe Boseman, ma anche il significato di Black Panther nelle comunità nere. Nel tweet l’attrice, afferma che i Parchi Disney potrebbero fare a meno di un’altra attrazione di Frozen, il che è un punto giusto da sottolineare. Negli ultimi anni la Disney ha fatto progressi in termini di diversità, ma per decenni la società si è concentrata sui personaggi bianchi. In effetti, non hanno introdotto una principessa Disney nera fino a quando La Principessa e il Ranocchio non è uscito nel 2009. Per molti membri della comunità nera, Black Panther è stata la loro prima esperienza di vedersi adeguatamente rappresentati in un progetto di questa portata, l’esperienza ai Parchi Disney sarebbe probabilmente altrettanto apprezzata.

La dichiarazione di Goldberg segue la recente apertura di alcuni Parchi Disney in tutto il mondo. Costruire un’esperienza Wakanda potrebbe sicuramente essere un’idea interessante visti i paesaggi visivamente sbalorditivi mostrati nel film. Tuttavia, se la Disney dovesse decidere di trasformare questa idea in realtà, ci vorrà del tempo prima che la costruzione inizi. A marzo è stato riferito che la Disney stava perdendo 20 milioni di dollari al giorno per la chiusura dei parchi a tema a causa del Coronavirus, quindi probabilmente esiteranno a costruire un’enorme espansione in uno dei loro parchi. Detto questo, i fan della Marvel adorerebbero l’opportunità di essere immersi nella Wakanda di Black Panther, e costruire questa attrazione sarebbe un ottimo modo per onorare Boseman.