PlayStation Now: annunciati i titoli di settembre

Sony Enteractive Entertainment ha annunciato, attraverso il PlayStation Blog, i giochi che saranno disponibili nel mese di settembre nel servizio PlayStation Now. I titoli, disponibili da oggi primo settembre sono quattro:

Resident Evil 7 (disponibile fino al 20 novembre 2020)

Final Fantasy XV (disponibile fino al primo marzo 2021)

WWE 2k19

Observation

I quattro titoli si vanno ad aggiungere al lungo elenco che ha visto, il mese scorso, l’arrivo anche di Hitman 2, GreedFall e DeadCells. Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sul profilo ufficiale PlayStation.

Four new games join the PlayStation Now lineup today, including Resident Evil 7, Final Fantasy XV, and more: https://t.co/Zz8mzs9W4G pic.twitter.com/WqHv1RMlkY

— PlayStation (@PlayStation) September 1, 2020

Questa la descrizione del servizio PlayStation Now sul sito ufficiale:

Riproduci in streaming più di 700 titoli per PS4, PS3 e PS2, tutti di generi diversi, su PS4 o PC Windows. Gioca quanto vuoi, salva i tuoi progressi e continua a giocare su altri dispositivi. O scegli più di 300 giochi PS4 da scaricare sulla tua console PS4 che saranno pronti per essere giocati fino alla risoluzione massima in 4K se stai giocando su PS4 Pro.

Che tu stia giocando in streaming o con una copia scaricata, il tuo abbonamento PS Now include l’accesso totale a ogni modalità multigiocatore online disponibile, relativamente ai titoli della collezione PS Now

Immergiti in alcune delle avventure e delle storie più iconiche di sempre; esplora enormi scenari aperti, pianifica audaci rapine, combatti potenti guerrieri e vola tra le stelle.

Ti porteremo a rotazione anche alcuni dei più recenti giochi, così avrai la possibilità giocare a ulteriori titoli in-demand.

Gioca nei panni degli eroi iconici che hanno definito PlayStation, dai potenti dei agli intrepidi cercatori di tesori, fino gli spietati cacciatori e ai disperati sopravvissuti.

PS Now è l’unico posto in cui potrai giocare a questi titoli esclusivi su PC.