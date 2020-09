Twelve Minutes: nuovo video ‘Dietro le quinte’

Twelve Minutes, interessante produzione dal publisher Annapurna Interactive, venne per la prima volta mostrata allo showcase Microsoft dell’E3. Il trailer di presentazione svelato, rivelò una vista top-down di un uomo bloccato in un time-loop.

L’opera in questione si è ripresentata a sorpresa quest’anno, portando con sé nomi sicuramente di un certo spessore, come Willem Dafoe, Daisy Ridley e James McAvoy. Siamo qui oggi per parlarvi del nuovo video ‘Dietro le quinte‘ rilasciato in queste ore su Twitter dove potete vedeere il cast che registra alcune linee di dialogo.

Nel video, possiamo notare come il cast abbia registrato in condizioni che definiremmo, in un altro periodo storico, non del tutto nella norma. Purtroppo però, tali condizioni di lavoro sono ormai all’ordine del giorno causa pandemia. Infatti, le ultime linee di diaologo di Daisy Ridley e James McAvoy sono state registrate a Londra, mentre il creatore Luis Antonio ha ‘diretto’ la cosa da San Francisco. Vi riportiamo alcune delle parole di Ridley e McAvoy riguardo il gioco, dandovi la possibilità di capirne di più.

Sembra che tu stia leggendo ciò che accade in quel momento. Sei davvero nell’azione e i giocatori prenderanno molte decisioni quando, in altri titoli simili, tali parti sono molto lineari. Si, in questi giochi ci sono le scelte e il giocatore dirige il tutto, ma le scelte sono, spesso, limitate e porteranno il più delle volte alla stessa destinazione. In questo titolo invece, si ha davvero un piccolo spazio di gioco ma le opzioni all’interno di quello spazio sono quasi infinite.

Queste le parole rispettivamente di Ridley e McAvoy.

Sempre nello stesso video, è possibile osservare una parte di esso dedicata all’animazione e ai concept. Luis Antonio, il creatore, ha dichiarato che il gioco non fa parte dell’universo di The Shining, dopo che alcuni utenti hanno fatto notare il tappeto uguale alla produzione cinematografica.

Attualmente, Twelve Minutes è previsto su PC e Xbox verso la fine, apparentemente, del 2020. Ci sarà poi da vedere se dovesse uscire su Xbox One o Xbox Series X, o ancora su entrambe. Per quanto riguarda le altre piattaforme, Luis Antonio ha affermato di voler prima constatare l’uscita sulle piattaforme già annunciate.

