Necromunda Underhive Wars: nuovo trailer

In questo periodo il publisher Focus Home Interactive sta mostrando diversi trailer di Necromunda Underhive Wars, adattamento digitale del wargame della linea Specialist Games (che fa parte di Games Workshop). L’ultimo filmato pubblicato (che potete vedere qui sotto), dal titolo “fighter progression e customization”, mostra proprio come possono essere personalizzati i combattenti, sia esteticamente che con le statistiche.

Ricordiamo che il gioco, che verrà pubblicato da Focus Home Interactive, sarà disponibile a partire dall’8 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Queste le informazioni di Necromunda Underhive Wars attraverso la pagina Steam:

Nelle profondità delle inquinate città formicaio di Necromunda, nelle vertiginose e oscure gallerie del Sottoformicaio, gang rivali lottano senza tregua per potere, ricchezza, sopravvivenza e onore delle rispettive casate. Solo il più forte sopravvive.

Personalizza e fai crescere le tue gang di Escher, Goliath e Orlock. Prepara i loro membri e schierali in scenari distopici. Sfrutta l’ambiente in scontri a fuoco tattici: sali sulle piattaforme sopraelevate per un vantaggio strategico, piazza trappole e tendi imboscate per coinvolgere il nemico in lotte sanguinarie.