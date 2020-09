Nvidia ha annunciato la nuova RTX 3090

Nel corso della trasmissione digitale dell’evento di Nvidia, abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata al nuovo top di gamma della serie 30. Stiamo parlando della Nvidia RTX 3090, il nuovo picco per quanto concerne il settore delle schede grafiche.

Questa “bestia”, date le sue dimensioni e caratteristiche tecniche, è la miglior GPU in assoluto che Nvidia abbia mai prodotto. Le sue specifiche sono talmente avanzate che sarà possibile giocare a 60FPS ad una definizione di ben 8K. Sì, avete letto bene. Ovviamente, presenta tutte le feature del passato, ma oramai sono migliorate di più del doppio con la sua potenza.

Un’evoluzione incredibile rispetto alla scorsa serie, nonostante fosse di tutto rispetto. Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di poter testare in prima persona la rivoluzione del gaming per PC. Il prezzo della scheda è di 1500 dollari e sarà disponibile il 24 settembre.