The Sims 4 Viaggio a Batuu: nuovi dettagli sul pack

Ora come ora, il franchise di Star Wars è praticamente dappertutto. È così tanto usato che, alla fin fine, è arrivato anche su The Sims 4. Sicuramente, molti giocatori saranno più che felici di questa sorpresa fatta durante la gamescom 2020.

Stiamo parlando di Star Wars Viaggio a Batuu. Il nuovo pack infatti, farà incontrare il mondo del simulatore di vita più famoso al mondo con il franchise fantasy più famoso al mondo. Nuove location, nuovi personaggi e nuovi materiali di costruzione arriveranno, ma non finiscono qui le novità.

I giocatori faranno parte della storia che vedrà La Resistenza e il Primo Ordine combattere per il controllo di Batuu. In ogni caso, si potrà influenzare la combutta compiendo sfide e missioni speciali, le quali porteranno ad altre missioni, nuovi outfit e, addirittura, ad una starfighter.

Più i giocatori andranno avanti nell’avventura, più si ritroveranno con decorazioni a tema e ricette, fino a giocare anche i giochi di Sabacc o diventare maestri con le lightsaber. Però, fate attenzione, dato che per iniziare l’avventura dovrete acquisire popolarità e, più ne acquisirete, più verrete in contatto con personaggi principali come Kylo Ren e Rey. Ovviamente, il tutto dipenderà da quale strada deciderete di percorrere.

Il game pack di The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu sarà disponibile all’acquisto da coloro che posseggono il gioco base dall‘8 settembre su PC, PS4 e Xbox One.