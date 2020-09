Nvidia ha annunciato la tecnologia Reflex

Durante la conferenza indetta da Nvidia, abbiamo avuto modo di vedere in prima persona l’annuncio di una nuova tecnologia. Quest’ultima, è stata chiamata Reflex ed è interamente dedicata al mondo dei titoli Esports. In pratica, si cerca di dare maggiore spazio alle performance, in modo da incrementare il framerate.

Di conseguenza, tutti i giocatori in possesso di monitor da un refresh rate elevato potranno raggiungerlo con minori difficoltà. Una news incredibile, soprattutto se consideriamo il fatto che il rilascio dei primi schermi da 360Hz è alle porte.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire come risulterà la nuova feature, che uscirà più tardi questo mese.