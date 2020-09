Nvidia RTX 3070: la nuova GPU sta arrivando

Durante l’evento trasmesso in digitale da Nvidia, abbiamo avuto modo di vedere in azione la Nvidia RTX 3070. Un’ottima scelta per tutti coloro che vorranno avere alte prestazioni durante le loro sessioni di gioco, ma senza spendere troppo. Ovviamente, fa comunque parte del top di gamma della nuova generazione.

La nuova GPU sarà disponibile il 17 settembre a partire da 499 dollari. Così come la RTX 3080, anche la nuova Nvidia RTX 3070 sarà superiore, statisticamente parlando, della RTX 2080. Un vero e proprio passo in avanti, insomma

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire come si evolverà il mercato PC dopo questi annunci strabilianti.

