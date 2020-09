Dead by Daylight in arrivo per console next-gen

Behaviour Interactive rilascerà Dead by Daylight per PlayStation 5 e Xbox Series X in questa sessione di vacanze. Coloro che già possiedono una copia del gioco su console, riceveranno gratuitamente la versione next-gen, mantenendo attivi i progressi fatti fino a quel momento.

La nuova versione girerà a 4K e 60 frame al secondo, mentre gli sviluppatori hanno inoltre annunciato un enorme miglioramento grafico per tali versioni. Lo studio vorrebbe migliorare l’immersività, rendendo graficamente migliori le ambientazioni, realistiche e contemporaneamente spaventose.

Gli upgrade di cui si discute, in arrivo anche su PC, riguardano soprattutto l’illuminazione del titolo, vari effetti post-processing, modelli 3D, texture e animazioni. Verranno aggiunti oggetti nelle mappe e migliorata l’identificabilità.

Da questo momento in poi, gli upgrade verranno rilasciati ogni sei settimane per una serie di mesi a venire. In ultimo, lo studio ha dichiarato che Dead by Daylight riceverà il supporto al cross-progression per Nintendo Switch, PC (Steam) e Stadia. Usando l’account Behaviour, i giocatori potranno trasferire i progressi da una piattaforma all’altra.