EA Play è attualmente disponibile su Steam

Da ieri, 31 agosto, EA Play è disponibile sulla piattaforma Valve, Steam. Il servizio offre alla vastissima playerbase di Steam un parco giochi piuttosto grande, con titoli che dovrebbero far attivare i sensori di molti giocatori.

Ci si dovrà iscrivere al prezzo di €3.99 al mese per poter apprezzare la grande libreria messa a disposizione dal colosso Electronic Artsm su Steam. Ah e, se doveste avere problemi di confusione tra EA Play e EA Access, nessun problema! Electronic Arts ha da poco rinominato il servizio in un unico nome, il primo di qualche riga sopra.

Ora come ora, i giochi disponibili più in vista sono l’intera serie di Dragon Age e quella di Mass Effect. Inoltre, vi sono Titanfall 2, Battlefield 5, The Sims 4, Crysis, Star Wars Battlefront 2 e tanti altri ancora. Attenzione, c’è da dire che l’iscrizione si lega alla piattaforma su cui deciderete di farla; il servizio non supporta il cross-play, per così dire.