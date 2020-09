Marvel’s Avengers: ecco tutti i dettagli del nuovo War Table

Sul canale Twitch di Square Enix, l’azienda ha mostrato il nuovo War Table dedicato a Marvel’s Avengers, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 4 settembre 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Per cominciare, la diretta è cominciata rendendo omaggio all’attore deceduto nei giorni scorsi: Chadwick Boseman, conosciuto nell’universo Marvel per aver interpretato nelle pellicole cinematografiche Black Panther.

Oltre ad alcune sequenze di gioco, le quali ci mostrano ancora una volta il gameplay della produzione, la compagnia ci ha mostrato anche i risultati della beta, dove l’opera ha riscosso un enorme successo tra i giocatori. Nel gioco ci saranno diversi segreti da raccogliere, come alcuni fumetti tratti dai più iconici supereroi Marvel. Inoltre, sono stati svelati alcuni dettagli sull’AIM, in cui l’organizzazione è stata presa d’ispirazione dai fumetti così come gli Adattoidi, che saranno presenti nell’opera, presentando un ostacolo contro i Vendicatori.

In aggiunta, è stato svelato qualche dettaglio succoso sui contenuti post lancio, grazie al quale ci saranno nuovi boss, aree inedite da esplorare e tanto da poter scoprire. Come se non bastasse, è stato svelato anche un nuovo personaggio che arriverà all’interno di Marvel’s Avengers: Kate Bishop, grazie alla quale è stato possibile ammirare le sue abilità sensazionali contro diversi nemici. Infine, confermate missioni giornaliere, settimanali ed un vendor legato prettamente al fattore estetico della produzione.