Watch Dogs Legion: nuovo trailer

Il termine ray-tracing forse non dirà nulla agli abitanti del futuro distopico di Watch Dogs Legion. Ma ai giorni nostri, la tecnologia RTX di Nvidia aiuta il titolo open world a far risaltare certi dettagli con un’illuminazione globale decisamente più naturale: date pure un’occhiata al trailer qui sotto.

Nel complesso, è decisamente impressionante sui toni sfumati e sottili. Intorno al 19 ° secondo, possiamo ammirare le luci al neon e le ombre si mescolano naturalmente con le statue vetrose. Naturalmente, è possibile individuare anche i riflessi col ray tracing nelle pozzanghere, ed è sorprendente quanto più immediati diventino tutti i dettagli ambientali.

Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre per Xbox One, Playstation 4, Google Stadia e PC, con le versioni per Xbox Series X e Playstation 5 che verranno a seguire. Oltre a supportare la risoluzione 4K e Smart Delivery su Xbox Series X, avrà anche il ray-tracing sulla console. Restate sintonizzati per maggiori dettagli e gameplay, soprattutto per il gioco confermato per Ubisoft Forward della prossima settimana.