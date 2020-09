Chadwick Boseman: una petizione chiede una statua dell’attore nella sua città natale

Una petizione online che chiede di rimuovere un monumento ai Confederati nella città natale di Chadwick Boseman e sostituirlo con una statua dell’attore defunto continua a guadagnare slancio. Migliaia di firme sono state raccolte a sostegno dell’idea.

Mentre il mondo continua a vacillare per l’annuncio che Boseman, 43 anni, è morto dopo aver sopportato una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon, i tributi continuano ad arrivare. Più di un semplice attore di Hollywood, Chadwick Boseman si è sempre comportato come un vero professionista e umanitario. Il suo status di modello per le comunità nere, ha toccato persone di tutte le età e di tutti i sessi in ogni parte del mondo. E man mano che passa il tempo, e le persone fanno i conti con ciò che significa questa enorme perdita, ci saranno senza dubbio sempre più iniziative per onorare pubblicamente Boseman in un modo o nell’altro. Il modo esatto in cui il mondo possa prestare il dovuto rispetto ad un tale talento e ad una umanità così superbi è discutibile, ma molti ritengono che un ottimo punto di partenza sarebbe Anderson, nella Carolina del Sud, città natale dell’attore.

Con questo in mente, una nuova petizione mira a utilizzare l’eredità di Boseman al fine di creare un dialogo migliore e più aperto sulla razza negli Stati Uniti. DeAndre Weaver, un ex studente della Anderson University, ha creato una petizione su Change.org per sostituire l’attuale monumento ai Confederati della città con una statua di Boseman. L’attuale monumento è in piedi dal 1902; tuttavia, negli ultimi mesi, il dibattito per rimuovere la statua a causa della sua insensibilità razziale nei confronti dei neri americani è aumentato. La statua rimane al suo posto a causa di una legge della Carolina del Sud che proibisce la rimozione o l’alterazione di qualsiasi monumento confederato.

Lo status di Boseman come residente di Anderson è ben noto, in particolare a causa dei suoi sforzi disinteressati dopo l’uscita di Black Panther per affittare il cinema locale e proiettare il film gratuitamente. Ciò ha permesso a tutti i residenti, indipendentemente dalla situazione finanziaria, di vedere il film di cui parlava il mondo. Mentre le statue raffiguranti i Confederati, colonialisti o altre pratiche traumatiche continuano a essere abbattute in tutto il mondo, non dovrebbe sorprendere il fatto che molti dei residenti di Anderson siano anche favorevoli a dire addio una volta per tutte al monumento della loro città.

Sostituendo l’attuale monumento ai Confederati di Anderson, la città non solo onorerebbe un eroe della città natale, ma andrebbe anche a vantaggio del turismo locale, e adesso che Chadwick Bozeman non è più con noi, i fan vorrebbero un posto dove riunirsi e rendere omaggio. Questo ha il potenziale per unire positivamente le comunità, più o meno nello stesso modo in cui Boseman ha vissuto la sua vita e costruito la sua memorabile carriera.