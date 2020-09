Ecco la classifica dei playoff della Overwatch League 2020

La post-season della Overwatch League inizierà ufficialmente giovedì 3 settembre. Per la prima volta, tutte le 20 squadre del campionato hanno la possibilità di arrivare alle Grand Finals del 2020, che inizieranno l’8 ottobre in Corea del Sud.

Le classifiche a livello di lega sono sempre disponibili sul sito web dell’Overwatch League , ma la classifica completa non riflette accuratamente come saranno divise le squadre durante la post-stagione.

La post-season sarà divisa in due regioni: Nord America e Asia. Sette squadre parteciperanno al girone asiatico e 13 nella regione nordamericana. Le classifiche individuali all’interno di queste parentesi determineranno quanto sarà difficile il viaggio di una squadra verso le finali.

Nord America

Le 13 squadre che partecipano nella regione nordamericana possono essere suddivise in tre “livelli” in base alla classifica della loro stagione regolare.

Livello uno

Philadelphia Fusion San Francisco Shock Paris Eternal Florida Mayhem Los Angeles Valiant

Livello due

Los Angeles Gladiators Atlanta Reign Dallas Fuel Toronto Defiant

Livello tre

Houston Outlaws Vancouver Titans Washington Justice Boston Uprising

Le quattro squadre di terzo livello parteciperanno alle partite a eliminazione diretta a eliminazione diretta il 3 settembre. Solo due di loro arriveranno al secondo turno il 4 settembre.

I team di primo livello ottengono un vantaggio prezioso durante la post-season. Ricevono un biglietto diretto alle partite dei playoff del 5 settembre, che li qualifica automaticamente per la sezione a doppia eliminazione della post-season.

Il 6 settembre e il fine settimana successivo, le prime cinque squadre di serie e le tre vincitrici dei livelli inferiori si sfideranno in un girone a doppia eliminazione. Due vincitori si recheranno in Corea del Sud per partecipare alle finali contro le prime due squadre asiatiche.

Asia

Con solo sette squadre partecipanti, il girone asiatico sembra una versione molto più condensata del caos del Nord America.

Shanghai Dragons Guangzhou Charge New York Excelsior Hangzhou Spark Seoul Dynasty Chengdu Hunters London Spitfire

Ricordiamo quindi che la post-season della Overwatch League inizia giovedì 3 settembre alle 14:00 CT con i turni a eliminazione diretta del Nord America.