Wonder Woman 1984: ecco quanto durerà il film

A solo un mese dalla sua attesissima uscita nelle sale, il runtime ufficiale di Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins è stato pubblicato dal Korea Media Ratings Board. Secondo quanto riferito, il film DC con protagonista Gal Gadot avrà un tempo di esecuzione totale di 151 minuti o 2 ore e 31 minuti, il che rende il sequel 10 minuti più lungo del primo film.

Con un salto in avanti fino agli anni ’80, la prossima avventura sul grande schermo di Wonder Woman vede Diana affrontare due nuovi nemici: Max Lord e The Cheetah. Con la regista Patty Jenkins di nuovo al timone e Gal Gadot che ritorna nel ruolo del protagonista, Wonder Woman 1984 va a seguire il film Wonder Woman del 2017 della Warner Bros. Pictures che alla sua prima uscita tra i DC Super Hero ha avuto un record al botteghino.

Il film è interpretato anche da Chris Pine nei panni di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di Barbara Ann Minerva/Cheetah, Pedro Pascal nei panni di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones stanno producendo il film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi. Patty Jenkins ha diretto da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Geoff Johns e David Callaham, basandosi sui personaggi della DC. Salvo ulteriori imprevisti il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 2 ottobre 2020. Nell’attesa, potete vedere l’ultimo trailer presentato al DC FanDome in questo artico.