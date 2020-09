PlayStation 5: online un nuovo spot commerciale e i commenti degli sviluppatori

PlayStation 5 ha ricevuto da parte di Sony Interactive Entertainment un nuovo spot commerciale pubblicato su YouTube ed evidenziato tramite il PlayStation Blog italiano. Il filmato è incentrato su alcune caratteristiche della console di futura generazione, attesa sul mercato nel corso del periodo invernale 2020.

“Con PlayStation 5, il nostro obiettivo è mettere il giocatore al centro dell’esperienza di gioco. Dai grilletti adattivi e il feedback aptico del controller wireless DualSense all’unità SSD ad altissima velocità e l’esperienza immersiva offerta dal motore Tempest 3D AudioTech, il nostro obiettivo è trasportare i gamer all’interno di ogni gioco per PS5. Per fornire esempi di questi vantaggi nel gioco, abbiamo chiesto agli sviluppatori di tutto il mondo di condividere la loro opinione su come l’unità SSD ad altissima velocità della console PS5 e il motore Tempest 3D AudioTech riscriveranno il futuro del gaming. Nel nostro nuovo video puoi vedere alcuni dei giochi che sfruttano queste funzionalità.”

Tramite l’articolo dedicato potete leggere alcuni commenti degli sviluppatori first-party e third-party di Sony, che hanno parlato delle incredibili qualità dell’hardware next-gen. Ecco alcuni estratti:

Oltre al caricamento quasi istantaneo e tempi rapidissimi, l’unità SSD e la sua velocità ci consentono di caricare e visualizzare più rapidamente contenuti ancora più dettagliati. In questo modo, la grafica della città risulta più spettacolare e il nostro team sta soltanto iniziando a esplorare tutte queste possibilità. Si tratta di un cambiamento rivoluzionario che non vediamo l’ora di sfruttare appieno in futuro. – Brian Horton // Direttore creativo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

“In qualità di sviluppatori [di Demon’s Souls], stiamo già cambiando il nostro modo di pensare all’unità SSD. Adesso non è più un semplice storage, ma anche una risorsa di memoria: sfruttiamo la velocità dell’SSD per caricare dati in tempi lampo, trasportando il giocatore al centro dell’azione per vendicare tutte le sue morti.” — Gavin Moore // Direttore creativo, SIE Japan Studio

Spero che i giocatori siano riusciti a vedere la nuova demo di gioco estesa che abbiamo recentemente presentato per Ratchet & Clank: Rift Apart.L’unità SSD e l’architettura I/O personalizzata ci consentono di portare i giocatori in dimensioni diverse a una velocità quasi istantanea. In sostanza, questa tecnologia riscrive le regole del gaming e ci permette di sperimentare idee e grafiche realizzabili soltanto su PS5. — Marcus Smith // Direttore creativo, Insomniac Games

Adesso, grazie al motore audio Tempest 3D AudioTech della console PS5, potremo creare un panorama sonoro in cui i giocatori sono in grado di individuare più facilmente le macchine nell’area circostante: un grandissimo vantaggio nelle situazioni in cui un giocatore è circondato o vuole semplicemente passare inosservato. — Mathijs de Jonge // Game Director, Guerrilla Games

L’audio è una caratteristica fondamentale per potenziare l’esperienza di gioco next-gen di PS5. Sembra quasi che la tecnologia 3D AudioTech sia stata progettata appositamente per i giochi horror. In passato, per ottenere una audio altrettanto spaziale, i giocatori dovevano investire molto tempo e denaro. Adesso, basta indossare un paio di cuffie per vivere un’esperienza audio 3D completa. — Jun Takeuchi // Produttore esecutivo di Resident Evil Village

Intanto, potrebbe mancare pochissimo al prossimo evento digitale incentrato sulla piattaforma di Sony!