Captain Tsubasa Rise of New Champions Guida: come rendere la porta inviolabile

Captain Tsubasa Rise of New Champions (qui potete leggere la nostra recensione del gioco) è un titolo molto federe all’anime, ma a quanto pare fare goal risulta essere un’impresa assai ardua. Il gioco soccer-arcade infatti presenta un sistema di Spirito che coinvolge anche i portieri: per avere più possibilità di segnare, occorre consumare lo Spirito del portiere avversario a suon di tiri e super-tiri. Così facendo, ad ogni parata il suo Spirito calerà e più questo sarà basso, maggiori possibilità avrete di fare un goal. Noi di GamesVillage però abbiamo trovato un modo per rendere la propria porta ancora più inviolabile e ve lo indicheremo nella nostra Guida dedicata.

Si tratta di una tattica che farà arrabbiare soprattutto i giocatori che vi ritroverete contro, ma allo stesso tempo parliamo di un espediente del tutto regolare. Tutto quello che bisogna fare è sostituire il proprio portiere una volta che il suo Spirito tenderà ad essersi consumato, andando a mettere così forze fresche tramite un nuovo portiere con la barra dello Spirito completamente piena. La strategia da adoperare è questa: iniziare la partita con il portiere più debole che avete in rosa, fargli fare le sue parate fino a consumare lo spirito, per poi mettere in campo il portiere più forte e terminare con lui la partita. Ovviamente, questa mossa è da utilizzare soprattutto nel secondo tempo, dato che nell’intervallo lo Spirito dei portieri come ben sappiamo verrà ricaricato (in parte). Chiaramente, è sempre meglio evitare che nel primo tempo vengano effettuati troppi tiri verso la propria porta, onde evitare di dover effettuare troppo presto il cambio di portiere.

Inoltre, va ricordiamo che il Giappone ha in rosa tre portieri, ovvero Genzo Wakabayashi, Ken Wakashimazu e Yuzo Morisaki. Dunque, tre portieri garantiscono realmente la possibilità di terminare ogni partita senza subire un goal. In questo caso, occorre iniziare la partita con Morisaki, avere Wakashimazu come primo cambio e infine, mettere Wakabayashi per respingere gli assalti finali. Tenete bene a mente però che spesse volte, alcuni calciatori sono capaci di fare goal anche a portieri con la barra dello Spirito ben riempita e dunque, meno tiri vi faranno in porta e meglio sarà per voi! Avete acquistato Captain Tsubasa Rise of New Champions? E su quale piattaforma avete comprato il nuovo titolo di Bandai Namco?