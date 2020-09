Path of Exile Heist League annunciato per PC

Grinding Gear Games ha finalmente annunciato Heist come la prossima importante Challenge League in arrivo su Path of Exile. In questo campionato, i giocatori essenzialmente assumeranno diversi ladri, pianificando rapine e rubando numerosi artefatti prima di culminare in una grande rapina dal bottino piuttosto sostanziale. Date un’occhiata al trailer qui sotto, insieme a una spiegazione dettagliata del regista Chris Wilson.

Assumeremo diversi Ladri, che ci assisteranno in una varietà di compiti, dall’estrazione di serrature alla demolizione. Vale la pena notare che una rapina implica il furto di un prezioso bottino e, naturalmente, la fuga, il cui mancato esito comporterà la perdita di tutto. I nuovi oggetti di questa lega includono gemme di qualità alternativa, che forniscono diversi bonus per le gemme abilità esistenti.

Heist League arriva insieme agli incantesimi per armi e armature, meccaniche Oppressive Curse, abilità Sharpened Steel e rielaborazioni per incantesimi come Discharge e Glacial Cascade. Sono stati introdotti oltre 25 nuovi oggetti unici insieme a 12 nuove carte divinazione. Path of Exile Heist sarà disponibile il 18 settembre per PC e la settimana successiva per Xbox One e Playstation 4. Restate sintonizzati per maggiori dettagli.