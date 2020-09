Cyberpunk 2077 mostra Ray Tracing in nuovo trailer

Nvidia ha recentemente presentato ufficialmente la prossima generazione di GPU GeForce RTX con la serie RTX 30, che comprende l’ammiraglia RTX 3080, l’alternativa più economica a quella in RTX 3070, e la molto più costosa ma estremamente impressionante RTX 3090. Per andare avanti con quelle annunci, hanno anche mostrato alcuni importanti giochi imminenti in azione in esecuzione sulle loro prossime GPU, incluso Cyberpunk 2077.

Il titolo di CD Projekt RED è stato uno dei maggiori partner di Nvidia per un po’, con il suo supporto per il ray-tracing e altro, e in un nuovo trailer, Nvidia mostra il gioco in esecuzione sulla serie GeForce RTX 30. Con il supporto per DLSS 2.0, il nuovo ray-tracing Ampere di nuova generazione di Nvidia e altro ancora, l’imminente gioco di ruolo sembra davvero impressionante. Dategli pure un’occhiata qui sotto.

Un altro gioco che ha recentemente ottenuto un trailer RTX simile è stato Watch Dogs Legion, a cui volendo potete dare uno sguardo cliccando qui. Vi ricordiamo comunque che Cyberpunk 2077 verrà lanciato per Playstation 4, Xbox One e PC il 19 Novembre e più avanti nell’anno anche per Google Stadia. Le versioni del gioco dedicate alla nuova generazione arriveranno nel 2021.