Rebel Galaxy Outlaw arriverà su Steam e console

Lo space sim Rebel Galaxy Outlaw sta per arrivare per la piattaforma digitale di Valve, Steam. In aggiunta, è stato confermata anche la pubblicazione per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Precisamente, il giorno in cui sarà disponibile per l’acquisto è il 22 settembre. Non manca molto per tutti gli utenti che volvevano provare da anni la fruizione.

Inizialmente Rebel Galaxy Outlaw è stato ultimato nel 2015. Ciò che lo caratterizza è il gameplay, che ci fa sentire al comando di una nave. L’unica differenza, è che questa è situata nello spazio. Un anno fa, ha debuttato nello store di Epic Games divenendo una sua esclusiva.

Tuttavia, il contratto è terminato, ragion per cui gli sviluppatori si sono mostrati molto felici di consentire anche al resto dei giocatori di provare la loro creazione. Il prezzo d’acquisto sarà di 30 euro. Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire se anche il resto degli appassionati valuterà positivamente l’opera di Double Damage Games.