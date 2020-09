Call of Duty Black Ops Cold War supporterà Ray Tracing

L’anno scorso, Call of Duty Modern Warfare ha collaborato con Nvidia per un supporto impressionante per PC, e l’imminente Call of Duty Black Ops Cold War farà lo stesso. Come annunciato sul sito web di Nvidia, il gioco includerà il supporto per DLSS 2.0 e Ray-Tracing. Inoltre, il titolo includerà anche il supporto per Nvidia Reflex per una latenza ottimizzata, rendendo il gameplay più reattivo, specialmente in modalità multiplayer.

Activision ha anche promesso il supporto per la serie GeForce RTX 30, la serie di GPU di nuova generazione recentemente svelata da Nvidia. Mark Gordon, co-studio head di Treyarch, ha affermato che:

“Con la serie GeForce RTX 30, siamo stati in grado di espandere la nostra capacità di immergere realisticamente i giocatori nel nostro mondo di gioco con l’integrazione delle funzionalità di ray tracing. Siamo inoltre entusiasti dell’introduzione di NVIDIA DLSS, che migliorerà le prestazioni. Non vediamo l’ora di continuare il nostro impegno nei confronti dei giocatori di Call of Duty PC ovunque “.



Call of Duty Black Ops Cold War verrà lanciato per PS4, Xbox One e PC il 13 novembre. Sarà disponibile anche su Playstation 5 e Xbox Series X, ma non supporterà aggiornamenti gratuiti di nuova generazione e potrebbe inoltre essere di $ 10 più costoso sulle console di nuova generazione, anche se dovrebbe presentare diversi miglioramenti visivi e tecnici.

Diversi altri importanti giochi in arrivo hanno anche confermato il supporto per la serie GeForce RTX 30, inclusi Watch Dogs Legion e Cyberpunk 2077.