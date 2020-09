Nvidia ha annunciato i bundle legati alla serie 30

Nella giornata di ieri, Nvidia ha annunciato l’arrivo della nuova Serie 30. Nello specifico, le schede 3070, 3080 e 3090 sono state rivelate comprese di data d’uscita e prezzo. Ovviamente, come ormai accade da almeno due generazioni, la stessa azienda ha pubblicato il bundle legato alle GPU.

Nello specifico, con l’acquisto di uno dei prodotti citati in precedenza potete usufruire di un anno di Nvidia GeForce Now gratis. In aggiunta, tutti coloro che compreranno le schede video otterranno una copia dell’attesissimo Watch Dogs Legion.

La promozione sarà valida fino al 29 ottobre ed il codice potrà essere riscattato entro il 30 novembre. Celebrare il potenziamento del vostro PC con un videogioco AAA è sicuramente un’ottima idea, non trovate?