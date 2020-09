No Time to Die: nuovo poster e data di uscita

Abbiamo dovuto aspettare un po’ più a lungo di quanto ci sarebbe piaciuto (molto più a lungo), ma stiamo finalmente per riuscire a vedere No Time to Die, l’ultimo capitolo della saga di James Bond. Il film arriverà nei cinema il 20 novembre, vantando l’ultima performance di Daniel Craig come 007 e con talenti straordinari come Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge dietro la telecamera. Per tenervi attenti fino a quando non riuscirete a bere un Vodka Martini agitato, non shakerato potete guardare questa nuova immagine rilasciata da MGM nel nuovo poster insieme alla data di uscita per un nuovo trailer di No Time to Die che sarà disponibile questo giovedì 3 settembre.

I trailer precedenti hanno fatto cenno a tutti i tipi di chicche d’azione e nuovi luoghi dove poter trovare la nostra spia azzimata ma ferita (specialmente contro il nuovo cattivo Rami Malek), quindi non vediamo l’ora di vedere cosa rivelerà questo nuovo filmato. Fino ad allora, godetevi questo nuovo poster, che mostra Daniel Craig con in mano una pistola in smoking, come uno dei “Classic Bond”. Non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali sulla data di uscita in Italia, sappiamo che nel Regno Unito arriverà il 12 novembre mentre negli Stati Uniti uscirà il 20 novembre. Questa è la sinossi ufficiale: