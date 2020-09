Mercedes-Benz ha rinnovato la partnership con ESL Premiership

ESL United Kingdom ha annunciato che il noto brand tedesco Mercedes-Benz ha rinnovato la sua partnership con ESL Premiership. Nello specifico, l’accordo verterà sulle competizioni del celebre Dota 2, sviluppato da Valve.

La società leader del settore automobilistico si impegnerà a fornire vetture di trasporto per la prossima stagione, essendo diventato il gestore ufficiale. La collaborazione tra le due organizzazioni è in vigore già da diverso tempo.

Anche in quel caso, il MOBA era sempre il videogioco su cui l’intero accordo era basato. La prima gara in cui Mercedes-Benz è stata resa partecipe fu l’ESL One Birmingham, circa due anni fa.

La ESL Premiership farà il suo ritorno questo autunno, con anche Razer come sponsor ufficiale. Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di ritornare ad assistere agli scontri tra i migliori giocatori del Regno Unito.