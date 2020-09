Dota 2: Bot The International inizierà il 23 settembre

Il torneo di punta del noto MOBA Dota 2, The International, potrebbe non arrivare quest’anno a causa del COVID-19. Tuttavia, gli appassionati del titolo non rimarranno di certo a bocca asciutta. Bot The International inizierà il giorno 23 settembre.

Preparatevi a osservare, per il terzo anno di fila, il gameplay intensissimo giocato da… dei bot. No, non stiamo offendendo alcuni giocatori. I veri protagonisti del torneo sono davvero le IA. Questa volta, però, è stata migliorata la consistenza delle loro azioni, le regole e soprattutto ogni partita verrà trasmessa in live.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account ufficiale Twitter di Beyond the Summit, l’organizzatore di molteplici eventi di Dota 2. Il termine della competizione è fissato per il 27 settembre, ma noi di GamesVillage.it siamo sicuri che le macchine saranno in grado di offrirci momenti di qualità.