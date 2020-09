PUBG Mobile bandito dall’India: duro colpo per l’Esports asiatico

L’India ha bandito il noto battle royale PUBG Mobile, oltre a circa 118 app per dispositivi mobile. Il Ministro della Tecnologia e dell’Elettronica del Paese ha motivato questa dura azione affermando che il titolo risultava “pregiudiziale verso la sovranità e l’integrità dell’India”.

Nonostante la popolarità di PUBG Mobile sia andata scemando in Europa e in America, lo sparatutto sviluppato da PUBG Corps è ancora fruito da milioni di utenti in Asia. Lo stesso mercato del mondo degli Esports della regione ne ha subito un colpo pesante. Basti pensare che molte organizzazioni internazionali, come i FaZe Clan hanno deciso di comporre roster di soli ragazzi della regione dell’est.

Già in precedenza, abbiamo riportato che l’opera interattiva sarebbe potuta essere bloccata nello Stato in questione, è così è stato. Ad annunciare la dipartita di PUBG Mobile è stato ANI, sul proprio account Twitter ufficiale.

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India

PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8

— ANI (@ANI) September 2, 2020