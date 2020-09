Desperados III: disponibile il primo DLC

Come vi avevamo fatto sapere, da oggi 2 settembre è disponibile Money for the Vultures Part 1, DLC di Desperados III. Per l’occasione il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Mimimi Games hanno fatto uscire un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

“Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party” è la prima delle tre missioni incluse nel Season Pass. La nuova missione si svolge dopo gli eventi di Desperados III e riunisce Cooper e la banda per dare la caccia alle ricchezze nascoste di Vincent DeVitt. Il compito del giocatore è di aituarli a scoprire una misteriosa cripta, evitare saccheggiatori assetati di sangue e scoprire se ci si può davvero fidare dell’enigmatica Rosie di Baton Rouge o se lo fa solo per i suoi interessi.

Il primo capitolo di Money for the Vultures ha una durata in media di 90-120 minuti.

Desperados III, con il suo primo contenuto aggiuntivo, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG.

Queste le caratteristiche del gioco tramite la pagina Steam: