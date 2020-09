Microsoft rivelerà il prezzo di Xbox Series X quando sarà pronta

Come vi avevamo detto nella precedente notizia del Tokyo Game Show 2020, secondo la quale Microsoft non svelerà alcun dettaglio su Xbox Series X, diversi giocatori si stanno chiedendo tutt’ora quanto costerà al lancio la console next-gen, molto attesa dagli appassionati così come PlayStation 5. Samuel Bateman, Responsabile della sezione Marketing brittanica di Xbox, rivela che il prezzo di Xbox Series X sarà comunicato ai giocatori quando il colosso Redmond sarà pronto a renderlo pubblico ai giocatori.

Ecco le parole espresse da Bateman:

Capisco che tutti siano in entusiastica attesa di saperlo e che le persone desiderano pianificare i propri acquisti e così via.Vi faremo sapere tutto quando saremo pronti. Concetto ribadito in un ulteriore cinguettio: “Se potessi rivelarvelo, lo farei. Come ho detto, quando saremo pronti, ve lo diremo.

I do find it a bit crazy that nether Xbox or Playstation have revealed prices yet when the consoles are about 2 months away.

People gotta know what they gonna be paying.

I know this decision isn't down to you but I still think its being left very very late

— ZERO (@ZEROxFUSIONZ) August 31, 2020