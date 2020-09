Immortals Fenyx Rising è il nuovo titolo di Gods and Monsters

Ubisoft non ha parlato molto di Gods and Monsters da quando è stato annunciato per la prima volta all’E3 2019, ma ci nuovi aggiornamenti in arrivo. Recentemente, grazie alla Taiwan Digital Game Rating Committee, era trapelato il fatto che Immortals Fenyx Rising sarebbe potuto essere il nuovo nome del gioco, e ora è stato confermato.

In un aggiornamento del blog che parla dell’imminente Ubisoft Forward confermato per la prossima settimana, la società ha fatto sapere che l’evento presenterà anche “un aggiornamento tanto atteso sulla nostra nuova IP, Immortals Fenyx Rising, precedentemente nota come Gods and Monsters”.

Immortals: Fenyx Rising sarà probabilmente un gioco molto diverso da quello che è stato rivelato l’anno scorso, e questo a prescindere dal suo cambio di nome. All’inizio di quest’anno, Ubisoft aveva confermato che la loro visione del gioco era cambiata e, a seguito di un importante cambio nello sviluppo, tutto, dal nome al tono del progetto, al design dei personaggi e alle meccaniche, è stato rielaborato. Sarà interessante vedere come sarà il suo secondo reveal.

L’evento Ubisoft Forward è fissato per il 10 settembre, tra poco più di una settimana. Vedremo dunque quali novità arriveranno. In conclusione, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e GoogleStadia.