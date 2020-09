Pokémon GO: addio al supporto su alcuni dispositivi

Per quanto da un lato Pokémon GO sia una miniera d’oro per Nintendo, dall’altro gli risulta necessario tagliare alcune gambe per poter continuare la scalata intrapresa nei mesi scorsi.

Ciò di cui stiamo parlando è il (vicino) futuro abbandono del supporto ad alcuni dispositivi. Essi sono iOS 11, 10 e Android 5. Tra gli smartphone Apple, coloro che non supporteranno più il gioco sono iPhone 5s e 6s.

Il tutto risulta piuttosto vicino, si parla infatti di ottobre, in concomitanza di un nuovo update. Ciò che si consiglia è che, chiunque abbia la possibilità di fare un upgrade software al proprio smartphone Apple o Android, lo faccia al più presto per continuare ad usufruire del gioco.

Chiunque non avrà tale possibilità, non solo non potrà più accedere al titolo targato Niantic, ma non potrà nemmeno spendere i PokeCoins.

Infine, lo studio ha fatto sapere che, qualora doveste riuscire comunque ad avere accesso al gioco su un device o SO ormai sprovvisto di supporto, quest’ultimo non tornerà a prescindere, lasciando al caso ogni problema tecnico relativo a Pokémon GO.