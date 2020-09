Games in Italy Outlook 2020: oggi il secondo appuntamento

Quest’oggi, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia IIDEA, annuncia i titoli che fanno parte del secondo Games in Italy Outlook del 2020. L’iniziativa è mirata al supporto degli sviluppatori italiani, la quale contiene una selezione di videgiochi rilasciati dai propri team di sviluppo nell’ultimo quadrimestre. Queste le parole di Thalita Malagò, il Direttore Generale di IIDEA.

Con Games in Italy Outlook vogliamo offrire ai nostri soci una vetrina per la promozione delle loro produzioni in Italia e all’estero, fornendogli un ulteriore strumento di comunicazione e dando al loro lavoro la giusta visibilità.

Passiamo subito ai cinque titoli previsti per questo incontro, pubblicati tra l’1 maggio e il 31 agosto 2020.

Close to the Sun – Ambientato nel 1897, la nave Helios (pensata da Nikola Tesla) è il paradiso per le menti scientifiche e si ritrova alla deriva in acque internazionali. Rose Archer, la protagonista, salirà a bordo di questa utopia galleggiante per cercare sua sorella Ada, scoprendo terribili segreti riguardo l’enorme ed impotente nave Helios.

Circle of Sumo – In Circle of Sumo giocherai nei panni di un Sumotori, un lottatore di sumo. Selezionato il tuo Sumotori verrai catapultato in una delle diverse stravaganti arene, ma attenzione a non farti ingannare! Saranno anche a forma di cerchio ma sono più spigolose di quello che pensi! Le arene di Circle of Sumo: Online Rumble!, tutte diverse, sono piene di trabocchetti e di oggetti fisici che contribuiscono a creare un'ampia gamma di approcci e di imprevisti. Magma, acqua e botole sono solo alcuni degli elementi che si frapporranno tra te e la vittoria, oltre ovviamente agli altri enormi Sumotori!

Omen Exitio Plague – si ispira alla struttura dei libri game degli anni '80 – '90, mescolando l'universo alieno e orrorifico creato da H.P. Lovecraft con una trama e personaggi originali, il tutto guidato dalle tue scelte, che condurranno il protagonista della storia attraverso il labirintico mistero rappresentato da una terribile malattia e dalle ombre che si celano dietro di essa. Zanzibar, 1896. Il dottor Jake Huntington si è arruolato nell'esercito per dimenticare la perdita di sua moglie. Eppure, qualcosa di sinistro e antico sta per stravolgere per sempre la sua vita. Ombre che abitano i confini della realtà sembrano convergere tutte in un unico punto: una terrificante malattia che minaccia di sterminare l'intero genere umano. Tuttavia, il morbo è solo uno dei tasselli che compongono un vasto mosaico, ma riprodurne il disegno potrebbe non essere così facile. Intrighi, macchinazioni e sotterfugi nascondono la verità, strappandola alle dita e alla comprensione del medico. Per unire tutti i puntini dell'enigma, Jake dovrà varcare una soglia oltre la quale molti, prima di lui, hanno perso la via della ragione. Sei disposto ad aprire questa porta?

Circle of Football – non è un gioco di calcio come gli altri: campi da calcio fuori dagli schemi e calciatori improponibili ti faranno vivere l'esperienza del calcio mai come prima d'ora! Potrai affrontare partite nelle modalità 1vs1 e 2vs2 sia in locale che sfidare giocatori da tutto il mondo. Ogni campo da calcio ha un level design unico. L'aeroporto, la strada, la spiaggia sono solo alcuni di questi. Tua mamma impazziva quando ti mettevi a giocare con la palla dentro casa? Ora puoi farlo! E non preoccuparti delle finestre: sono al 100% a prova di palla! Grazie all'immediatezza dei controlli e all'intensità del gameplay, il gioco regala un'esperienza divertente per tutti e stimolante per chi è in cerca di sfide. Divertiti con i tuoi amici e mettiti alla prova in partite multiplayer online!

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – Willy Morgan è un'avventura grafica in terza persona, ambientata in un mondo piratesco in chiave moderna. Unendo il tradizionale gameplay del genere punta-e-clicca con uno stile grafico cartoon davvero unico, Willy Morgan possiede l'atmosfera, lo humor e la libertà d'esplorazione tipici di classici senza tempo come Monkey Island. Sono trascorsi 10 anni dalla misteriosa scomparsa del padre di Willy, il famoso archeologo Henry Morgan. Un giorno, il postino consegna una strana lettera.

Questi sono i cinque titoli tutti italiani usciti in questa calda estate 2020. Vi informiamo che tutti i titoli sono presenti sulla piattaforma Steam e che, per maggiori informazioni sull’iniziativa Games in Italy Outlook, gli sviluppatori o IIDEA, potete visitare questo link.