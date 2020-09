Xbox Series S avvistata nuovamente su un trial-code

Xbox Series S è, con ogni probabilità, il segreto meno segreto dell’intera industria videoludica in questo periodo. Molti sono i leak che hanno parlato di una versione meno costosa della principale console next-gen Xbox Series X, chiamata inizialmente con il nome in codice Xbox Lockhart all’interno degli studi principali di Microsoft, circa un anno fa.

Oggi è il momento di un altro di questi famosi “leak“. Su Twitter, l’utente BraviaryBrendan ha caricato alcune immagini che parlano, in realtà in modo piuttosto chiaro, dell’esistenza della console next-gen numero due. Difatti, tali immagini non sono altro che fotografie scattate ad un foglio di un trial code per Xbox Game Pass Ultimate, sul quale si può leggere la dicitura “Xbox Series X | S“. Trovate le immagini in calce alla notizia con la dicitura piuttosto chiara.

Tale indizio lascia spazio a ben pochi dubbi, ora come ora. Ricordiamoci che la console pare debba uscire per il mese di novembre, quindi è lecito aspettarsi qualche novità nell’ambito, pur sapendo che al TGS 2020, Microsoft non rilascerà informazioni sulla console pur partecipando all’evento. Viste le prove piuttosto evidenti, non ci resta aspettare un’eventuale conferma nelle settimane a venire. Ovviamente GamesVillage sarà pronta a fornirvi le novità della cosa.