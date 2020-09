Persona 4 Golden riceverà il primo update su Steam

Sin dalla sua release su Steam nel mese di giugno, moltissimi fan hanno potuto giocare Persona 4 Golden e divertirsi con la remastered (sia grafico che di gameplay) del titolo per PlayStation Vita. Quest’oggi, tramite l’account ufficiale di Twitter, Atlus ha annunciato che il gioco verrà aggiornato alla versione 1.1 su Steam.

Tale update sarà principalmente una patch correttiva per alcuni bug con un certo peso, come crash random e corruzione dei file di salvataggio, ma l’intera lista ha al suo interno elementi più specifici che potete trovare qui. Era anche ora di iniziare a dare man forte ai giocatori che si lamentavano sin dall’uscita di tali problemi, non ricevendo alcuna risposta per mesi da parte degli sviluppatori.

Parlando del titolo e del suo debutto sulla piattaforma Valve, il gioco è stato immensamente apprezzato nella sua versione PC, tanto che dopo solo un mese, le vendite sono arrivate a ben 500.000 copie (avete dato una lettura alla nostra recensione di Persona 4 Golden?). Al momento, per quanto il successo di tale titolo sia sicuramente indubbio, Atlus non ha fatto sapere nient’altro riguardo un possibile porting di altri capitoli della serie. Sicuramente, molti giocatori non aspettano altro che l’occasione di poter giocare all’intera serie cult del genere JRPG.

Hey Persona 4 Golden players! We just updated the PC release with version 1.1. This adds a ton of fixes from our Betas.

Thank you for all your help and we hope you continue to enjoy the game! #P4G

Release notes:https://t.co/T3s0O3P9GK

