Shenmue: annuncio imminente stando a Dusk Golem

Quest’anno sarà sicuramente riconosciuto come l’anno dei rumor e dei leak. Tra console non confermate per vie ufficiali, titoli ed altro, in queste ore un’altra voce gira e, se dovesse essere vera, il web impazzirebbe con molta probabilità. Il nome Shenmue dice qualcosa a qualcuno?

Bene, andiamo dritti al punto. Il solito insider molto noto per aver “azzeccato” molte delle cose che dichiarava, Dusk Golem, ne ha sparata un’altra sulla storica serie targata SEGA arrivata col primo capitolo nel corso del 2000 in Europa.

Stando a quanto dice l’insider, egli pare abbia avuto una conferma pari al 100% riguardo un annuncio nel fine settimana sulla saga nipponica. In un post successivo, onde evitare le domande dei tantissimi interessati, ha messo le cose in chiaro scendendo nel dettaglio.

Tanto per iniziare, ha subito dichiarato che non si tratterà di Shenmue 4. Non sarà un porting di uno dei tre capitoli ma che anzi, si tratta di qualcosa di completamente nuovo. Qualcosa che si avvicina più ad un documentario, a sua detta e sarà già finanziato, riferendosi in quest’ultima parte alla campagna Kickstarter del terzo capitolo.

Ovviamente, noi di GamesVillage vi invitiamo a prendere tutto quello detto con le pinze, trattandosi di notizie assolutamente non ufficiali. In questo caso, aspetteremo il fine settimana per capirne di più ed eventualmente aggiornarvi.