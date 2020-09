League of Legends: tutto quello che sappiamo su Samira

Dopo il rilascio degli ultimi due campioni di League of Legends, Lillia e Yone, i fan hanno ricevuto la conferma ufficiale di un altro campione della Lega: Samira.

Ma vediamo più da vicino chi è questo nuovo campione:

Chi è Samira?

Samira è una tiratrice noxiana che assomiglia leggermente alla skin Cowgirl di Miss Fortune.

Usa sia una pistola che una spada per combattere i suoi nemici. (un poco come Gangplank) La sua estetica è paragonabile a quella della campionessa di Heroes of the Storm, Valla.

Quali sono le abilità di Samira?

Passiva – Impulso di Daredevil

Samira costruisce una combo colpendo attacchi o abilità uniche dal colpo precedente. Ognuno aumenta il proprio Stile, dal grado “E” a quello “S”. Samira ottiene l’X% di velocità di movimento per grado.

Gli attacchi di Samira in mischia infliggono X danni magici aggiuntivi, aumentati fino a X in base alla salute mancante del bersaglio.

Gli attacchi di Samira contro i nemici colpiti da effetti di immobilizzazione si protraggono per 0,5 secondi e infliggono danni in sei attacchi separati. Samira si lancia nel raggio contro bersagli leggermente fuori dal suo raggio di attacco.

Q – Flair

Samira spara un colpo, infliggendo X danni fisici al primo nemico colpito.

Se questa abilità viene lanciata contro un nemico in mischia, Samira taglierà invece con la sua spada, infliggendo X danni fisici.

Entrambi i colpi possono colpire in modo critico per il 25% di danni bonus.

Se lanciato durante Wild Rush (E), Samira colpirà tutti i nemici sul suo percorso al completamento.

W – Blade Whirl

Samira la colpisce per un secondo, danneggiando i nemici due volte per X danni fisici ciascuno e distruggendo tutti i missili nemici che entrano nell’area.

E – Wild Rush

Samira scatta attraverso un nemico o un alleato, colpendo i nemici che attraversa e guadagnando velocità d’attacco. Uccidere un campione nemico aggiorna il tempo di recupero di questa abilità.

R – Inferno Trigger

Samira può usare questa capacità solo se il suo attuale punteggio di Stile è S.

Samira scatena un torrente di colpi dalle sue armi, sparando selvaggiamente a tutti i nemici che la circondano 10 volte in due secondi, ogni colpo infligge X danni fisici e applica lifesteal.

Quando viene rilasciata Samira sui server live?

Non è chiaro quando verrà rilasciata Samira. Potrebbe apparire durante il ciclo della patch 10.19 PBE, che secondo Riot sarebbe stata una patch leggera in termini di modifiche, oppure potrebbe fare un’apparizione durante la patch 10.18 sui server live.