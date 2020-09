Quake Pro League presentato dal PGL inizierà il 6 settembre

La Quake Pro League è stata confermata: il 6 settembre inizia la stagione 2020-2021. PGL trasmetterà il torneo dai suoi studi di Bucarest, in Romania, ogni domenica.

Anche se le partite verranno giocate online, PGL e Bethesda sperano di avere i giocatori in studio per le Stage Finals che si terranno a dicembre. Il vincitore riceverà la famosa cintura del campionato al QuakeCon 2021.

Suddivisa in tre fasi, con giocatori proveniente da tutto il mondo, il montepremi ammonta a 500.000$, il Campione porterà a casa 25.000$.

Le Stage Finals saranno trasmesse da PGL Studios con un girone a doppia eliminazione di 24 persone basato sulle loro prestazioni nella stagione regolare, integrando entrambe le divisioni.

Qualsiasi giocatore di Quake ha la possibilità di competere al fianco dei professionisti attraverso le qualificazioni per Quake Challengers. Dopo otto settimane di qualificazioni, i giocatori si sfideranno in un girone di playoff a doppia eliminazione. I primi due giocatori di ogni regione sfideranno due giocatori della Quake Pro League in una partita retrocessione vincente prendi tutto.

I fan possono guardare la stagione 2020-2021 della Quake Pro League sul canale Twitch di Quake ogni domenica, a partire dal 6 settembre alle 9:00 CT. I Quake Challengers iniziano il 26 settembre.