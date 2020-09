Far Cry 3: ecco come ottenerlo gratis tramite Uplay

Ubisoft sta regalando ai suoi utenti Far Cry 3. Il problema è che questa iniziativa è legata solo alla versione cinese di Uplay e non è stata estesa in occidente. Per vostra fortuna, è stato trovato un modo per aggirare questo blocco e ottenere lo sparatutto in prima persona senza restare a mani vuote.

Come suggerito dall’insider “Wario64”, gli utenti possono utilizzare due metodi funzionanti al 100%. Utilizzando il link nel suo tweet (in calce alla notizia) e accedendo ad Uplay tramite smartphone utilizzando i propri dati è possibile riscattare il gioco, aggiungerlo alla propria libreria e scaricarlo su PC. Questo può essere fatto anche tramite PC con una specifica combinazione di tasti:

Intanto, vi ricordiamo che il prossimo Ubisoft Forward si terrà il 10 settembre alle ore 21:00 italiane e che noi di GamesVillage seguire l’evento in diretta. Tra i titoli presenti all’evento Watch Dogs Legion, Hyper Scape eImmortals Fenyx Rising, ossia il nuovo nome assegnato a Gods & Monsters. Sicuramente non mancheranno altri annunci nel corso dell’evento digitale.

Far Cry 3 (PC) is free on Uplay China* https://t.co/AolBhj6Dee

*similar to free Valiant Hearts last month – load the site on mobile, add it to cart, and then login with your Uplay account. Should activate after login and confirming transaction pic.twitter.com/PD5HbFImrb

— Wario64 (@Wario64) September 1, 2020