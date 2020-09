Xbox Series X: per Microsoft sarà la console più retrocompatibile

Dopo la notizia legata alla probabile retrocompatibilità di PlayStation 5 con solo PS4 (e dunque escludendo PS3, PS2 e PSOne), Microsoft ha subito preso la palla al balzo per tessere le lodi della sua Xbox Series X. A farlo è stato Samuel Bateman, lead marketing della divisione britannica di Xbox, tramite un post pubblicato su Twitter.

Inoltre, Bateman ha rincarato la dose, proponendo tutti i benefici portati dalla retrocompabilità della piattaforma di futura generazione, che accoglierà i titoli di Xbox One, Xbox 360 e la prima Xbox:

E siamo solo a settembre! Fino all’arrivo sul mercato delle due console, aspettiamoci altre “battaglie” di tipo social. Intanto, siamo ancora in attesa di conoscere prezzo e data d’arrivo sul mercato di entrambi gli hardware next-gen.

As a reminder, Xbox Series X launches this November as the most powerful but also the most compatible console

🎮Thousands of games at launch

👨‍👩‍👦‍👦Games across 4 generations of Xbox

🔮All back compact games should play better on XSX

📸Some games will have their frame rates *doubled* pic.twitter.com/fwOwH8Znxn

— Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020