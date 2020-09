Microsoft Flight Simulator: la prima patch è arrivata

Dal giorno del suo debutto, lo scorso 18 agosto, Microsoft Flight Simulator, l’ultima iterazione del celeberrimo simulatore di volo della casa di Bill Gates, ha riscosso un successo spettacolare (qui la nostra recensione). Nonostante questo, alcuni giocatori hanno riscontrato dei problemi a istallare il gioco su PC. Problemi che, da ieri, con il rilascio della patch 1.7.14.0 dovrebbero ormai essere superati.

L’aggiornamento, già annunciato da Microsoft negli ultimi giorni di agosto, risolve tutte le problematiche di istallazione che erano state lamentate. Più nello specifico:

L’istallazione non si bloccherà più dopo la decompressione parziale di un pacchetto

L’istallazione non si bloccherà più nel caso l’account di un utente comprenda caratteri non-ASCII

L’istallazione non si bloccherà più dopo un tentativo di connessione coi server fallito

L’istallazione non mostrerà più un onboarding screen vuoto

Per una lista più completa dei problemi risolti da questo aggiornamento vi consigliamo di dare un’occhiata alle note della patch, disponibili sul sito ufficiale di Microsoft Flight Simulator. Qui potrete trovare anche una guida con tutti i consigli utili per reistallare il gioco se avete avuto questi problemi. Gli sviluppatori di Asobo Studio hanno comunque tenuto a raccomandare ai giocatori che abbiano riscontrato problemi di tentare di reistallare il gioco partendo da zero, il che implica il dover cancellare ogni traccia del simulatore da Steam e da Microsoft Store.

Microsoft Flight Simulator è disponibile su PC Windows 10, ed è in sviluppo per Xbox One, e Xbox Series X. Ma la versione più attesa è sicuramente quella in realtà virtuale, che dovrebbe arrivare insieme ad HP Reverb G2, il rivoluzionario headset di Hewlett-Packard.