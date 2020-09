Epic Games annuncia il merchandise #FreeFortnite

Epic Games si sta rivelando piuttosto creativa per quanto concerne gli eventi di natura legale in cui è protagonista. L’ultima mossa della famosa azienda è stata quella di annunciare il merchandise targato #FreeFortnite.

Ovviamente, ci stiamo riferendo allo scontro tra il colosso americano Apple ed Epic Games, altrettanto famoso nel mercato videoludico. Nonostante la società leader nel settore degli smartphone abbia vinto recentemente la battaglia legale, l’avversaria non cenna a fermare le sue proteste.

La nuova linea di prodotti #FreeFortnite nasce proprio con l’obiettivo di mostrate il proprio malcontento con gli ultimi avvenimenti. Per chi non lo sapesse, per tutti i dispositivi iOS non sarà più possibile fruire di Fortnite.

Se siete interessati all’acquisto degli abiti in edizione limitata, vi consigliamo di dirigervi sulla loro pagina ufficiale. La loro creazione è stata ideata in collaborazione con NEFF.