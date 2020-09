The Last of Us Part II è in sconto grazie al PlayStation Essential Picks

Il PlayStation Store ha avviato la promozione chiamata Essential Picks. In quest’ultima, avrete l’opportunità di recuperare decine di titoli ad un prezzo scontato. Tra questi, figura anche il celebre The Last of Us Part II di Naughty Dog.

Ovviamente, l’esclusiva PS4 non è l’unico videogioco che fa parte dell’offerta. Infatti, figurano diversi nomi conosciuti come Uncharted 4, Dreams, Marvel’s Spider-Man e tanti altri.

Infine, c’è una lista di opere interattive che hanno visto il loro costo essere ridotto fino a ben 15 dollari. Tra questi, ricordiamo il famosissimo Bloodborne di From Software, Horizon Zero Dawn: Complete Edtion e Shadow of the Colossus.

Insomma, c’é quasi l’imbarazzo della scelta in questa line-up. Se siete interessati all’acquisto di The Last of Us Part II, noi di GamesVillage.it vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione per scoprire il nostro giudizio.