Scavengers: il survival shooter arriverà anche su console

Midwinter Entertainment ha annunciato che Scavengers, il suo survival shooter free-to-play sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, che prometteva ambiziosamente di rivoluzionare il genere battle royale facendoci dimenticare persino Fortnite, è atteso al lancio nel 2021 per PC, mentre non è stata ancora fornita una data per l’uscita delle versioni per console.

Ma questa non è l’unica buona notizia per gli appassionati del genere. Infatti sono state anche aperte le registrazioni (attraverso il sito ufficiale) per il playtest tecnico previsto per il terzo weekend di settembre (dal 18 al 20). Chi parteciperà potrà così avere una prima impressione del nuovo character design dei personaggi e, soprattutto, le nuove caratteristiche del gameplay, incluse le battaglie su larga scala player vs enemy vs player, che si svolgeranno su una sconfinata mappa di nove kilometri quadrati e con la partecipazione di nemici e creature dalla IA avanzatissima.

Josh Holmes, CEO e direttore creativo di Midwinter Entertainment, ha dichiarato:

“Il team Midwinter è impegnato [nella creazione] di un ambiente aperto, il cui sviluppo sia guidato dalla community. Per più di anno abbiamo fatto esperimenti sottotraccia, con migliaia di giocatori della nostra community, il cui incalcolabile contributo ha raffinato, espanso e validato la nostra visione per Scavengers. Mentre ci prepariamo per le closed alfa e beta entro la fine dell’anno, vogliamo ampliare la nostra community e utilizzare questa finestra di playtest pre-alfa per garantirci conoscenze fondamentali che ci possano condurre al lancio”

Scavengers, che era stato presentato ai Game Awards 2018, sarebbe dovuto entrare in beta early access già nel 2019, salvo poi subire numerosi ritardi che hanno rinviato l’uscita sempre più in là nel tempo. Speriamo che questa possa essere la volta buona!