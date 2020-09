Marvel’s Avengers: la beta è la più scaricata della storia

Manca un solo giorno all’uscita ufficiale di Marvel’s Avengers, anche se è già dal primo settembre che i giocatori con early access hanno la possibilità di affrontare la nuova avventura dei più grandi eroi della terra targata Square Enix e Crystal Dynamics. Un titolo stimolante e attesissimo, che si è fatto amare e desiderare per mesi ben prima dell’uscita, con notizie e indiscrezioni che si rincorrevano, novità, esclusive, polemiche, War Table (l’ultimo proprio il 1 settembre) e ben tre weekend di una beta da record.

Una beta che i giocatori di PlayStation 4 (complici forse anche i tanti vantaggi loro riservati) sembrano aver amato in modo viscerale: secondo quanto riportato in un tweet da Square Enix infatti, quella di Marvel’s Avengers è la beta più scaricata della storia di PlayStation, un risultato impressionante (anche se non vengono fornite delle cifre), “eroico” come lo definisce la casa di produzione, soprattutto se si pensa a quali e quanti siano i titolo che, sempre più spesso, ricorrono alle beta (un nome su tutti: il franchise di Call of Duty).

Marvel’s Avengers sembra avere tutta l’intenzione di demolire ogni record, come la sua controparte cinematografica ha fatto nelle sale. Il gioco, come già accennato, è atteso ufficialmente domani per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, mentre le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno più tardi, probabilmente durante il periodo delle vacanze invernali. Intanto però sappiamo già molto dei contenuti post-lancio che Square Enix e Crystal Dynamics hanno in serbo per noi: dal discusso Spider-Man, a Hawkeye fino alla recentemente annunciata Kate Bishop, sono moltissimi i personaggi che verranno introdotti, così come nuove missioni e nuove regioni da esplorare.

Siete pronti a salvare la Terra da tutte le minacce gridando a pieni polmoni come i vostri eroi Marvel preferiti? L’attesa ormai è finita!