Cloud9 firma EPOS come partner audio ufficiale

Cloud9 ha annunciato un accordo con EPOS , rendendo l’azienda danese il suo partner audio ufficiale.

Non è la prima volta che EPOS prende spazio negli Esport, ha collaborato anche con SK Gaming all’inizio di questo anno. Ha firmato anche un accordo con Riot Games per diventare partner ufficiale della Oceanic Pro League.

In particolare la partnership prevede che EPOS collaborerà con Cloud9 per garantire il massimo delle prestazioni relative agli Esport. Questo processo di feedback collaborativo è diventato un punto fermo comune per gli accordi di Esport relativi a prodotti di gioco come cuffie e sedie.

EPOS si unisce a un portafoglio di sponsorizzazioni Cloud9 che include marchi come Red Bull , PUMA , AT&T , BMW e Secretlab .