Marvel’s Avengers: a scuola di distruzione con Hulk

Uno dei grandi vantaggi dell’ormai prossimo lancio di Marvel’s Avengers è la possibilità di giocare nei panni di alcuni dei membri del team principale, che sono entrati nel cuore di tutti i fan soprattutto grazie ai famosi film del Marvel Cinematic Universe. Molte persone hanno giocato alle beta di recente anche per avere un’idea di quale eroe stesse meglio con la propria idea di gioco, ed uno di questi è sicuramente Hulk, l’iconico gigante verde che, a proposito, ha un messaggio da lanciare per i potenziali acquirenti.

In un divertente video pubblicato dal publisher, siamo intrattenuti da un inedito Hulk nei “panni” di un professore (in genere siamo più abituati a vedere la sua controparte), che tiene una lezione incentrata sul distruggere, ma mettendoci il cuore. La nostra montagna di muscoli verdi preferita ci guida attraverso i vari passaggi della disciplina, il tutto ovviamente con lo stile e la verve che lo ha sempre contraddistinto. Il video è davvero simpatico, e tutti noi speriamo sia solo il primo di una miniserie dello stesso genere.

Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Alcune edizioni del titolo hanno dato accesso anticipato il 1 °, quindi per alcuni il gioco è ora giocabile. Per le console di nuova generazione dovremo invece aspettare un po’ di più.