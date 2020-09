Gotham Knights: svelato il cast delle voci

Gotham Knights metterà i riflettori su molti personaggi, visti i quattro membri principali della Batfamily che agiscono come i protagonisti principali, e molti cattivi e personaggi secondari che avranno il proprio ruolo all’interno del gioco. Ma chi sono esattamente le persone che interpreteranno questi amati personaggi? Recentemente, attraverso una serie di tweet tramite la pagina Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno confermato alcuni dei doppiatori dei personaggi principali di Gotham Knights.

Batgirl (Barbara Gordon) è interpretata da America Young, Nightwing (Dick Grayson) è interpretato da Christopher Sean, Robin (Tim Drake) è interpretato da Sloane Morgan Siegel, mentre Red Hood (Jason Todd) è interpretato da Stephen Oyoung. Per il ruolo di Alfred invece, è stato scelto Gildart Jackson.

Poi c’è Batman in persona, che dovrebbe essere morto in Gotham Knights (o almeno così gli sviluppatori vogliono farci credere), ma avrà comunque almeno un breve ruolo nel gioco (se consideriamo il reval trailer come qualcosa su cui basarsi). L’attore che interpreta Batman / Bruce Wayne è Michael Antonakos (già noto per aver doppiato Alexios di Assassin’s Creed Odyssey).

Detto questo, vi ricordiamo che Gotham Knights uscirà per Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC nel 2021, e se volete dare un’occhiata alla nostra anteprima cliccate pure qui. Gli sviluppatori del gioco hanno recentemente rivelato molte nuove informazioni a riguardo, dal sistema di combattimento alle diverse fazioni che affronteremo a Gotham. Nel frattempo, hanno anche confermato che Gotham Knights non sarà un gioco di servizio dal vivo, né avrà alcun level-gating, nonostante sia un action-RPG.